Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Japonya'da çok aktif olduğunu ve bu ülke için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sasakawa Barış Vakfında "Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok sayıda karmaşık ihtilaf ve savaşların yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "çözümü dondurulmuş ihtilafların çözümü için yüksek çaba harcadıklarını" belirtti

Çavuşoğlu, "Ortadoğu'dan taşarak küresel bir sorun haline gelen Suriye krizi başta olmak üzere bölgemizde çok sayıda karmaşık problem mevcut." dedi.

"Ortadoğu'da çok sayıda yönetilemeyen ülke olduğunu" vurgulayan Çavuşoğlu, "Gücü eline geçiren bazı liderler, kendinden olmayanları dışlayan bir anlayışa bürünüyor ya da üçüncü ülkelerin kendi çıkar ve menfaatleri devreye giriyor." ifadesini kullandı.

"Suriye'de zalim ve yönetemeyen bir rejimin hakim olduğunu" ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu ülkede durumu düzeltmek adına ortaya çıkaran diğer aktörlerden bazılarının da yanış politikalar uyguladığını dile getirdi.

"Suriye krizinin siyasi çözümünde ateşkes şart"

Çavuşoğlu, "dünyanın Suriye'de yaşanan krizin insani boyutu ile ilgili sınıfta kaldığı" vurgusunu yaparak, "En iyi çözüm siyasi çözümdür ancak ateşkesin sağlanmadığı durumda bu seçeneği hayat geçirmek zorlaşıyor." görüşünü dile getirdi

Terör örgütü DEAŞ'a 125 ülkeden insanın katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, barış dini olan İslam'ın insanları zulme davet etmek için kullanıldığını anlattı.

"Sırf ideolojisi DEAŞ'tan farklı diye YPG/PYD gibi terör örgütlerine silah vermek, Suriye'nin geleceğini tehdide atmaktır." diyen Bakan Çavuşoğlu, yanlışı yanlışla düzeltmek ve terör örgütlerini iyi ve kötü olarak sınıflandırmanın doğru bir yaklaşım olmadığına değindi.

Ülke DEAŞ'tan temizlendikten sonra Irak'taki yönetimin Maliki döneminin hatalarından ders alarak tüm toplumu kucaklaması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, kapsayıcı bir anlayış sergileyemeyen yönetimlerin ülkelerini bölünmeye götüreceği vurgusunu yaptı.

Japonya'ya FETÖ uyarısı

Japonya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "Terör tüm ülkelerin ortak düşmanıdır." ifadesini kullanarak, Tokyo yönetimi ile bu konuda mutabık olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, devletin içine sızan FETÖ'nün yaptığı darbe girişimini hatırlatarak, "Bağlılığı devlete değil FETÖ'ye olan, diplomatların yüzde 25'ini çıkarmak zorunda kaldık." dedi.

Bu örgütün tüm dünyaya tehdit olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ üyelerinin aynı zamanda bazı ülkelerin istihbarat servislerine çalıştığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "FETÖ, Japonya'da da çok aktif ve burada büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullanarak, meseleye ilişkin Japon yetkililerin bilgilendirildiğini aktardı.Suudi Arabistan'daki birinci veliaht değişikliğiKonuşması sonrası bir dinleyicinin Suudi Arabistan'daki birinci veliaht değişikliğine ilişkin sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın aldığı kararlar o ülkenin kendi iç meselesidir, saygıyla karşılarız." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Sasakawa Barış Vakfındaki konuşmasının ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edildi.

Türkiye'den Japonya'ya 14 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret çerçevesinde bu ülkede bulunan Çavuşoğlu, bugün Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile yapacağı görüşmenin ardından temaslarını tamamlayarak bu ülkeden ayrılacak.