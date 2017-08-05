Japonya'ya giden Türk'ün tuvalet ile imtihanı

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05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:08
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:08
Japonya'ya giden Türk
tuvalet ile imtihan
japon klozeti
Ad Soyad
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