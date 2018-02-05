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Japonya'nın güneyinde askeri helikopter düştü

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (Jieitai) ait bir helikopter ülkenin Saga Bölgesinde düştü.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:01
Japonya'nın güneyinde askeri helikopter düştü

Japon haber ajansı NHK, Savunma Bakanlığı’nı kaynak göstererek kazanın Kanzaki şehrinde gerçekleştiğini duyurdu.
Helikopterin  Kumamoto eyaletindeki bir üsten havalanan Boeing AH-64 saldırı helikopteri olduğu bildirildi.
Kanzaki Belediye’sine göre, bölgeye durumu araştırmak için personel ve itfaiye gönderildi. Japon Savunma Bakanı Itsunori Onodera, kazadan haberdar olduğunu ancak konu ile ilgili bilgiler doğrulandıktan sonra "uygun şekilde cevap vermek" istediğini söyledi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:01
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