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Japonya'nın batırdığı ABD gemisine ulaşıldı!

Su altı kameraların da kullanıldığı arama çalışmalarında, ekip Cuma günü geminin enkazına ulaşmayı başardı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:33
Japonya'nın batırdığı ABD gemisine ulaşıldı!

Amerikalı araştırmacılar, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Japon denizaltısı tarafından batırılan Amerikan Donanmasına ait Indianapolis isimli savaş gemisinin enkazına ulaştı.

Filipinler açıklarında, Pasifik Okyanusu’nun 5 buçuk kilometre derinliklerinde bulunan gemi, Hiroşima’ya atılan atom bombasının teknik unsurlarını taşıyordu ve geri dönüş yolundaydı.

Vurulduğunda hiçbir tehlike sinyali gönderemeyen ve kayıtlara göre 12 dakikada batan gemide bulunan 1196 kişilik mürettebattan sadece 316’sı kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Donanma Tarihi ve Mirası Komutanlığı Direktörü Sam Cox şöyle konuştu:

“Böylesine büyük bir trajedi bile olsa, işin içerisinde kahramanlık ve cesaret var. Keza alınması, korunması ve hatırlanması gereken çok dersler var. Bu olayda da mürettebat inanılmaz fedakarlık gösterdi. Onların yaptıklarının hatırlanması gerekiyor. Mesele sadece geminin vurulup batması değil personelin hepsi birer kahramandı”

Geçtiğimiz yıl bir donanma tarihçisinin, 30 Temmuz 1945’te vurulan Indianapolis’in son manevra alanına yönelik yeni ip uçlarına ulaşmasının ardından Microsoft’un kurucularından Paul Allen’e bağlı sivil bir ekip harekete geçti ve 1500 kilometrekarelik alanda çalışmalar yürütüldü.

Su altı kameraların da kullanıldığı arama çalışmalarında, ekip Cuma günü geminin enkazına ulaşmayı başardı.

Allen haberi kendi web sitesi üzerinden duyurdu.

Paul Allen ayrıca, Amerikan ordusunun, geminin enkazının konumunun kimse ile paylaşılmamasını istediğini bildirdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:33
  1. İkinci Dünya Savaşı
  2. Japon denizaltısı
  3. Pasifik Okyanusu
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