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Japonya'dan tüm ülkelere çağrı: İlişkileri koparın

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, tüm ülkeleri Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri koparmaya ve Kuzey Koreli çalışanları sınır dışı etmeye çağırdı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:21
Japonya'dan tüm ülkelere çağrı: İlişkileri koparın

Kono, Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen görüşmede, “Kuzey Kore’nin diyaloga dahil olması, yaptırımların çalıştığının kanıtı olarak yorumlanabilir. Şimdi, tüm ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına bağlılığını yenilemenin zamanı. Bu, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilere son vermeyi ve Kuzey Koreli çalışanları sınır dışı etmeyi de kapsayabilir” diye konuştu.

Koreli taraflar arasındaki görüşmelerinin yeniden başlatıldığını ama şu ana kadar, nükleer ve balistik füze programlarının sonlandırılması yönünde hiçbir ilerlemenin kaydedilmediğini dile getiren Japon bakan, “Kuzey Kore’nin politikasını silahsızlandırma yönünde değiştirmesi için hep birlikte baskıyı maksimum artırmalıyız” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:21
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