Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Japonya'dan son dakika açıklaması: Çin'in nükleer denizaltısı...

Japonya, geçen hafta tartışmalı adalara yaklaşan Çin denizaltısının nükleer denizaltı olduğunu belirtti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:08
Japonya'dan son dakika açıklaması: Çin'in nükleer denizaltısı...

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, geçen hafta Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalara yaklaşan Çin denizaltısının Shang sınıfı nükleer denizaltı olduğunu belirtti.

Onodera, basına yaptığı açıklamada, Shang sınıfı nükleer denizaltının, uzun menzilli seyir füzesi yükleme kapasitesinin bulunduğuna işaret ederek, "Tek taraflı olarak gerginliği artıran eylemler konusunda ciddi endişelerimiz var. Benzer bir olay yaşanması halinde hızla karşılık vermek adına gardımızı alacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tespit edilen denizaltının, torpidoların yanı sıra azami 40 kilometre menzilli denizden denize füzelerle donatıldığı bildirildi.

Japon hükümetinden bir yetkili, "İyi gözetim gerektiren yeteneklere sahip bir denizaltı" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin devriye kapasitesini ölçmek için bu denizaltıyı göndermiş olabileceği tahmin ediliyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, 11 Ocak'ta, bir fırkateyni ve bir denizaltının Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalara yaklaşması nedeniyle Pekin yönetimine "ikili ilişkilerin gelişmesine müdahale edecek şeylerden uzak durması" çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu eylem üzerine Çin’in Tokyo Büyükelçisi Çıng Yonghua, Japonya Dışışleri Bakanlığına çağrılarak Tokyo yönetiminin bu konudaki endişeleri aktarılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin gemisinin ilgili bölgeye giren Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait gemilerin faaliyetlerine yönelik takip ve gözlem yaptığını kaydetmişti.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı. Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:08
  1. japonya
  2. çin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fernando Muslera o giderse bende giderim
    1. Fernando Muslera o giderse bende giderim
    2. Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli..
    3. TOKİ'den ev almak isteyenlere büyük..
    4. Erdoğan'a hediye edilmişti...Rekor kırdı
    5. Jordi Alba: Real Madrid bize 19 puan..
    6. Bingöl'de öldürülen PKK'lı bakın kim..
    7. Beşiktaş maçları Çin'de yayınlanacak
    8. Milyonlarca kişiye müjde! Artık..
    9. Ülke şokta! Başkentte silahlı çatışma,..
    10. Ruhani'den ABD'yi çıldırtacak açıklama
    11. Tüm ülkeler sıraya girdi
    12. Avrupa şokta! 200 yıllık dev resmen..
    13. Trabzonspor'dan Tosic bombası
    14. Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı!
    15. Yıldız futbolcu Trabzonspor'un..
    16. Meteorolojiden flaş açıklama! Günlerce..
    17. Ümit Özat: Son 15-20 yılın en iyi ligi..
    18. Valencia,Trabzonspor'un yıldızı için..
    19. Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    20. Tekstil devine 'boğa' davası açtı
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı