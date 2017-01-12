Japonya'dan Kuzey kürt yönetimi kararı

Japonya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde konsolosluk açtı. Konsolosluğun açılış törenine, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura, Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Fumio Iwai, IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa ve çok sayıda idari yetkili katıldı.



Açılış töreninde konuşan IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa, Japonya'nın Erbil'de konsolosluk açmasının ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacağına inandıklarını söyledi. Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sonoura da daha önce Erbil'de fahri temsilciliklerinin olduğunu belirterek bunun konsolosluğa dönüştürülmesinden memnun olduklarını kaydetti.



Japonya ile Erbil'deki konsolosluk sayısı 20'ye ulaştı. IKBY'de İran, Türkiye, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İngiltere, Almanya, Ürdün, Mısır, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya, Çin, Macaristan, Hollanda, İtalya, Kuveyt, Sudan, Suudi Arabistan ve son olarak Japonya'nın konsolosluğu yer alıyor.