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Japonya'dan Katar çağrısı!

Japonya Başbakanı Abe'nin Özel Danışmanı Sonoura, krizin diyalog yoluyla çözülmesi için çağrı yaptı.

06 Ağustos 2017 Pazar 02:06
Japonya'dan Katar çağrısı!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Özel Danışmanı Kentaro SonouraKatar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Japonya Başbakanı Abe'nin Özel Danışmanı Sonoura, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Al Sani, Sonoura'ya ülkesi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve bu ülkelerin Katar'a karşı uyguladıkları yaptırımlar hakkında bilgi verdi.

Sonoura da Ortadoğu'da barış ve istikrarın muhafazası için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin birliğini korumasının önemini vurguladı.

Ülkesinin Kuveyt'in arabuluculuğunu desteklediğini kaydeden Sonoura, krizin diyalog yoluyla çözülmesinin önemine işaret etti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 02:06
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