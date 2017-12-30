Japonya'dan gelen gıdalara radyasyon kontrolü

Ekonomi Bakanlığının, Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, gümrük tarife cetvelinin belirlenen fasıllarında yer alan ve 11 Mart 2011'den sonra sevk edilen Japonya menşeli veya çıkışlı ürünlerde, ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk belgesi düzenlenecek ve yapılacak işlemlere ek olarak, ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı da istenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğle insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği ile belirtilen ihracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin, ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi. Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, ilgili Gümrük Kanunu ile Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği hükümleri uygulanacak.

Tebliğler, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.

KİK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Öte yandan Kamu İhale Kurumunun (KİK), çerçeve anlaşma, danışmanlık hizmet alımı, hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 5 yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için idarenin, Türk mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih etmesine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelik değişiklikleri, 20 gün sonra yürürlüğe girecek.