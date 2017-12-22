Japonya'dan geçirildi dediler... Karşı çıktılar...

Japonya, ülkedeki fil dişi stoklarının sıkı biçimde kontrol edilmemesinin, yasa dışı ihracatı artırdığı ve fil dişi kaçakçılığını sona erdirme çabalarını zayıflattığı iddiasını reddetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Çevre Bakanı Masaharu Nakagawa, Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) desteğiyle hazırlanan Yaban Hayatı Ticaretini İzleme Ağı (TRAFFIC) raporundaki, ülkede yasa dışı fil dişi ihracatına fırsat verildiğine ilişkin iddiayı reddederek "Piyasadaki dağıtım yönetimini destekliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." açıklamasında bulundu.

TRAFFIC'in, pazarın kapatılması yönünde yaptığı çağrının ardından Nakagawa, Çinlilerin Japonya'dan fil dişi satın aldıkları ve yurt dışına çıkardıkları bazı durumları kabul ederek "Durumu yakından izlemek ve gerekirse daha fazla önlem almak istiyoruz." dedi.

Japonya'da yurt içinde, mühür ve aksesuar için kullanılan fil dişlerinin ticaretini yapmak yasal.

Çarşamba günü yayımlanan TRAFFIC raporunda, antikacıların, Japonya'da yasalara aykırı şekilde kayıt altında olmayan çok sayıda fil dişi satın aldığına dikkat çekilmişti.

Raporda, etkili düzenlemelerin ve hukuki yaptırımların eksikliğinin Japonya'yı, organize fil dişi kaçakçılığı için kazançlı bir pazar haline getirdiği öne sürülmüştü.

Menşe belirtilmeden her yıl yüzlerce fil dişi objenin internet siteleri üzerinden satıldığı vurgulanan raporda, "Japonya'nın fil dişi pazarıyla, doğrudan veya internet üzerinden açık artırmanın yanı sıra yasa dışı fil dişi ticareti için antika ve turist pazarlarından ürün tedarik edilmesi hedefleniyor." ifadesine yer verilmişti.

Raporda, sadece Mayıs-Haziran 2017 döneminde büyük bir e-ticaret platformunda, değeri 400 bin dolardan fazla, ortalama 2 bin 447 fil dişi objenin açık artırmayla satıldığı ve 2011-2016 yılları arasında Japonya'dan yapılan yasa dışı fil dişi ihracatının toplamda 2,42 ton olduğu kaydedilmişti.