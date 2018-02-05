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Japonya'dan flaş Filistin adımı!

Japonya, Filistin Devleti’ni tanıyacak ve UNRWA’ya yardımını arttıracak.

05 Şubat 2018 Pazartesi 18:55
Japonya'dan flaş Filistin adımı!

Quds Press'in haberine göre Japonya, Filistin Devleti'ni tanıyacak ve Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına (UNRWA) yardımını arttıracak.

Konu hakında medyaya konuşan Filistin Yönetimi Başkan Yardımcısı Nabil Shaath, Japonya'nın Kudüs başkent olarak Filistinlilerin bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkını destekleme sözü verdiğini belirtti.

Shaath'ın ifadesine göre, Japonya, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını da reddediyor.

JAPON MECLİS ÜYELERİNDEN İMZA TOPLAYACAK

Buna göre, iki yönetim arasındaki görüşmelerde, Filistin yönetiminin devlet olarak tanınması için Japon parlamentosunda milletvekillerinden imza toplanacağı ve ardından devlet olarak tam tanınma sürecine kadar Ramallah'ta Japon diplomatik temsiliyetinin arttırılacağı bilgisi verildi.

Shaath, Dışişleri Bakanı Taro Kono da dahil olmak üzere milletvekillerinin Filistin-İsrail çatışmasının uluslararası çözümler zemininde görüşülmesi için uluslararası bir barış konferansının toplanmasını destekleyeceklerini de duyurdu.

Japonya'nın UNRWA'ya yapacağı yardımın ne kadar arttırılacağı hakkında ise herhangi bir detay belirtilmedi.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 18:55
  1. Japonya
  2. Filistin Devleti
  3. Kudüs
  4. Filistin Yönetimi Başkan Yardımcısı Nabil Shaath

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