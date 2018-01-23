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Japonya'da volkan patladı: Yaralılar var

Japonya'nın merkezindeki Kusatsu bölgesi yakınlarında bir kayak merkezinde yanardağ harekete geçti. Volkanik patlama çığı tetkiledi, yaralılar olduğu belirtildi

23 Ocak 2018 Salı 09:13
Japonya'da volkan patladı: Yaralılar var

6 kişinin kurtarıldığı, bazılarının yaralı olduğu söylenirken, Japon medyası 15 kişinin çoğunluğunun volkanik taşlardan dolayı yaralı olduğunu belirtti. İki kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi. Çığa yakalanan üç kişi ise kurtarıldı.

63 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Japon Meteoroloji Kurumu, 2,160 metrelik Kusatsu-Shirane yanardağının sabah saatlerinde patladığını açıkladı. Yangın ve Afet Yönetimi, kayaların tepeden 2 km uzağına kadar atılabildiği konusunda uyardı. Volkan nedeniyle uyarı seviyesi 3'e yükseltilerek, insanlar tırmanış yapmamaları konusunda da uyarıldı.

Japonya'nın 110 aktif yanardağı var ve bunların 47'si izleniyor. Eylül 2014'te, Japonya'daki en büyük volkanik felaket olan Ontake Dağı patlamasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

FİLİPİNLER'DE MAYON YANARDAĞI PATLADI

Dün ise Filipinler'in en aktif yanardağlarından Mayon'un patladığı bildirildi. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltti.

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Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu. Volkanik hareketliliğin patlamayla sonuçlanması ihtimaline karşı yakın bölgelerdeki yaklaşık 70,000 kişinin tahliyesi sürüyor.

Mayon Yanardağı'nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987'deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:13
  1. japonya
  2. volkanik patlama
  3. Kusatsu-Shirane
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