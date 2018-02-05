Japonya'da şehrin ortasına helikopter düştü!

Japonya’nın güneyinde, yerleşim bölgesinde bir askeri helikopter düştü.

Japonya Savunma Güçleri helikopteri, Saga bölgesinde yerleşim yerine düştü. Savunma Bakanlığının açıklamasına göre olay, Kanzaki şehrinde meydana geldi.

Kaza neticesinde bir bir evden dumanlar yükseldiği görülüyor. Bölgeye yoğun itfaiye ekipleri gönderiliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

