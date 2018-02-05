Japonya'da şehrin ortasına helikopter düştü!
Japonya'nın Kanzaki şehrinde bir askeri helikopter yerleşim yerine düştü. Olayda maddi hasar meydana gelirken ölü ya da yaralı bilgisi açıklanmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.05 Şubat 2018 Pazartesi 12:17
Japonya’nın güneyinde, yerleşim bölgesinde bir askeri helikopter düştü.
Japonya Savunma Güçleri helikopteri, Saga bölgesinde yerleşim yerine düştü. Savunma Bakanlığının açıklamasına göre olay, Kanzaki şehrinde meydana geldi.
Kaza neticesinde bir bir evden dumanlar yükseldiği görülüyor. Bölgeye yoğun itfaiye ekipleri gönderiliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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