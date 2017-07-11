Japonya'da saldırı planına ceza öngören yasa yürürlüğe girdi

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Şinzo Abe hükümeti tarafından hazırlanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan önce terörizmle mücadele açısından gerekli olduğu savunulan yasa, bugün itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Hukukçular dahil muhaliflerin, terörist örgütler ve suç örgütleri tanımının belirsiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdiği ve temel hakların ihlal edilmesine neden olabileceğinden endişe ettiği yasa, iki ya da daha fazla kişinin, terörizmle doğrudan bağlantılı olanların yanı sıra uyuşturucu kullanımı, insan tacirliği ve dolandırıcılık dahil 277 suçu işlemek için hazırlık yapması halinde cezalandırılmasını öngörüyor.

Yasa, fiilen suç işlendiğinde cezai yaptırımın uygulandığı Japon ceza hukukunda büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

Japonya Adalet Bakanı Katsutoşi Kaneda, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, yasanın "meşru faaliyetler içindeki sendikalar ve derneklere" uygulanmayacağını vurgulamıştı.