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Japonya'da orta şiddette deprem

Japonya'nın orta kesimlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25 Haziran 2017 Pazar 11:01
Japonya'da orta şiddette deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü başkent Tokyo'nun 190 kilometre batısındaki Nagano dağlık bölgesinde olan depremin yerel saatle 07.00'de (TSİ 01.00) ve 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu.

Depremin merkez üssü yakınlarındaki Otaki ve Kiso köylerinde 2 kişi yaralandı, bazı evler hafif hasar gördü.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 11:01
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