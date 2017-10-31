Japonya’da örnek uygulama

Tokyo merkezli Piala isimli pazarlama firması, çalışanların sık sık sigara molasına çıkması nedeniyle iş düzeninde aksamalar olduğunu kaydetti. Sigara içenlerin daha az çalıştığını farkeden şirketin CEO'su Takao Asuka, sigara içmeyenlere ekstra çalışmalarının karşılığı olarak fazladan 6 günlük ücret ödemeye karar verdi.

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır.

Sigaranın Vücuda Zararları Nelerdir?

Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.

Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.

Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.

Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.

Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.

Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.

Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.

Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.

Burunda koku alma duygusu azalır.

Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.

Pankreas kanseri riski artar.

Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.

Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.

İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.

Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.

Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.

Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.

Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur.

Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.

Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.

Burunda koku alma duygusu azalır.

Sigaranın akciğere verdiği zararlar

Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor.

Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir.

Bundan nedenle sigara içilmesine bağlı olarak en çok rahatsızlık akciğerlerde görülmektedir.

Sigaranın içinde bulunan kimyasal maddeler akciğer rahatsızlıklarına yol açmakta olup, sigaranın akciğerlere verdiği en büyük hastalık akciğer kanseridir.

Sigaranın neden olduğu kanser türleri

Akciğer kanseri

Ağız kanseri

Burun kanseri

Dudak kanseri

Boğaz kanseri

Gırtlak kanseri

Yemek borusu kanseri

Mesane kanseri

Böbrek kanseri

Karaciğer kanseri

Mide kanseri

Pankreas kanseri