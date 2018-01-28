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Japonya'da kripto para vurgunu

Japonya merkezli bir kripto para borsasına saldırı düzenleyen bilgisayar korsanları, 534 milyon dolar değerinde kripto parayı kendi hesaplarına geçirdi.

28 Ocak 2018 Pazar 12:18
Japonya'da kripto para vurgunu

BBC'nin haberine göre, Coincheck sistemlerini hackleyen bilgisayar korsanları, 534 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı.

Siber saldırının ardından, Coincheck, Bitcoin hariç tüm kripto para birimlerine ait işlemleri dondurdu.

Çalınan Coincheck varlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklandığı "soğuk cüzdan"da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan "sıcak cüzdan"da tutulduğu belirtildi.

Sıcak cüzdanda varlıklar yalnızca çevrimiçi olarak kaydedilip transfer edilirken, soğuk cüzdanda çevrimdışı bir sunucuda yedeklenerek tutulduğu kaydedildi.

Hırsızlığın doğrulanması halinde, bunun şimdiye kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olacağı aktarıldı.

Bir şirket temsilcisi, Japon medyasına verdiği demeçte, cuma günü kaybedilen fonların geri ödenmesinin mümkün olmayabileceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Coincheck Başkanı Koichiro Wada, basına yaptığı açıklamada, internetten erişilebilen bir sistem ile NEM hesaplarının yönetildiğini açıkladı.

Wada, teknik zorluklar ve teknisyen eksikliği nedeniyle şirketin sanal para birimlerinin yönetimine izin veren teknolojinin geliştirilmesini tamamlayamadığını ifade etti.

Hırsızlık olayının açığa çıkmasının ardından, kripto para borsasının toplam değerinde yaklaşık yüzde 10'luk düşüş görülürken 6 trilyon yenlik kayıp yaşandı.

Japonya'da 2014'te 400 milyon dolar değerinde dijital varlığını kaybeden Mt-Gox kripto para borsası çökmüştü.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 12:18
  1. Japonya
  2. kripto paralel
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