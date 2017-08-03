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Japonya'da karateci ayıyı dövdü

Japonya’nın Yamanasi bölgesindeki Fuefuki şehrinde bir karate salonunu yöneten 68 yaşındaki karateci Hirotiho Miyagawa, dağlık bölgedeki bahçesinde çalıştığı sırada kendisine saldıran ayıya, karate ile karşı koydu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:25
Japonya'da karateci ayıyı dövdü

Karate teknikleri ve tekmelerle ayıdan kurtulmayı başaran Miyagawa, olayı yalnızca küçük sıyrıklar alarak atlattı. Miyagawa yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arkamda biri olduğunu hissettim. Döndüğümde karşımda bir ayı vardı. Ayı, arka ayakları üzerinde duruyordu ve saldırmaya hazırlanıyordu. Önce ayağımla karnına, sonra da göğsüne vurdum, bu çok etkili oldu, ayı eğildi. Eğilmesinin ardından bir kez daha ayağımla vurmamla birlikte dağlara kaçtı.” Bölge yönetimi temmuz ayında yerleşim birimlerinde ayıların görüldüğüne yönelik 83 bildirim aldı. Güvenlik güçleri halkı temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan ayıların yerleşim birimlerine inmesi ve insanlara saldırması, Japonya’da pek de nadir rastlanan bir durum değil. Her yıl benzeri 100 saldırı gerçekleşiyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:25
  1. Japonya
  2. Yamanasi
  3. Hirotiho Miyagawa
  4. Fuefuki
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