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Japonya'da genel seçimin galibi Abe

Japonya'da genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Liberal Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğu geçti.

22 Ekim 2017 Pazar 23:55
Japonya'da genel seçimin galibi Abe

Japonya'da, geçen ay feshedilen Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere yapılan genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğu geçti.

Japonya'da, eylül ayında feshedilen Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere gidilen genel seçimlerde, yerel saatle 20.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu.

Japon devlet televizyounu NHK'nın yayımladığı sonuçlara göre, Başbakan Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratlar koalisyonu, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyenin 312'sini kazanırken, diğer partiler 143 sandalyede kaldı.

Abe, Japonya'nın karşı karşıya olduğu "ulusal krizleri" ele almak için "tazelenmiş vekalete" ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle Temsilciler Meclisini eylül ayı sonunda feshederek erken seçim kararı vermişti.

Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 23:55
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