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Japonya'da balon balığı alarmı

Japonya'da zehirli karaciğerleri temizlenmeden satılan balon balıkları panik yarattı.

16 Ocak 2018 Salı 11:02
Japonya'da balon balığı alarmı

Japonya'nın Gamagori kentinde vatandaşlara balon balığı  tüketmemeleri uyarısında bulunuldu.

BBC'nin haberine göre, kentteki bir pazarda 5 paket balon balığı,  zehirli madde içeren karaciğerleri temizlenmeden satıldı. Durum farkına varıldıktan sonra paketlerden sadece 3'ü bulunurken, yetkililer acil anons sistemi aracılığıyla balon balığı tüketilmemesi uyarısı  yaptı.  

Balon balığının karaciğerleri, yumurtalıkları ve derisi tetrodotoksin  adında ölümcül bir zehir içeriyor. Balığın yemeğe hazırlanması için özel bir eğitim ve lisansa sahip  olunması gerekiyor.

Sinir sistemini etkileyen ölümcül tetrodotoksinin panzehiri bulunmuyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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