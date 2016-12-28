Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Şimdilik herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığı ilk gelen bilgiler arasında.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:33
Bu haber 389 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
Afganistan: Rusya ve İran Taliban ile görüşüyor
Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer, Rusya ve İran'ın…
Almanya'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer, Suriye çapında bir…
Esed rejimi Lazkiye ve Cisr eş-Şuğur'a saldırı başlattı
Beşşar Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile…
İsrail: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile bir…
Amerikalı gazeteciden çarpıcı analiz: Obama ve Clinton FETÖ'yü açıkça destekliyor
ABD'li köşe yazarı Jerome Corsi, çarpıcı bir makale kaleme aldı.…