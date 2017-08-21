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Japonya sokaklarında mehteran sesleri!
Japonya'da bir Mehter takımının geçişi ve onu ilgiyle izleyen Japonlar kameraya böyle yansıdı...
21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:24
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:24
Japonya
Mehter Takımı
Japonya sokakları
Mehteran sesleri
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