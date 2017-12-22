Japonya savunma için harekete geçiyor

Japon hükümeti, 2018 yılı için 5,19 trilyon yenlik (174 milyar TL) savunma bütçesini onayladı.

Kyodo'nun haberinde, Japonya'da hükümetin 2018 için 5,19 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladığı ve böylece hükümetin savunma bütçesini 2017'ye göre yüzde 1,3 artırdığı belirtildi.

Savunma yetkilileri, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze ve nükleer silah programına karşı Japonya'nın füze savunma sistemini hızlı şekilde geliştirmesi gerektiği yönünde hemfikir.

Japonya hükümeti, salı günü Kuzey Kore'nin füze programına karşı ABD'nin geliştirdiği Aegis füze savunma sistemini satın alma planını onaylamıştı.