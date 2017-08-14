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Japonya ekonomisi yüzde 4 yükseldi

Japonya’da GSYH 2. çeyrekte geçen yıla göre % 4,0 büyüdü.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:54
Japonya ekonomisi yüzde 4 yükseldi

Japon ekonomisi 2017 yılı Nisan-Haziran ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,0 büyürken, güçlü sermaye ve özel tüketim harcamaları bu gelişmede önemli rol oynadı. Bir önceki çeyreğin büyümesi ise revize rakamlarla % 1,5 olmuştu.

Geçici verilere göre açıklanan GSYH % 2,5 olan beklentinin de üstünde gerçekleşti.

GSYH, 2.çeyrekte 1. çeyreğe göre ise % 0,6 artış beklentisine karşın % 1,0 artış kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:54
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