Japonya ekonomisi yüzde 4 yükseldi

Japon ekonomisi 2017 yılı Nisan-Haziran ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,0 büyürken, güçlü sermaye ve özel tüketim harcamaları bu gelişmede önemli rol oynadı. Bir önceki çeyreğin büyümesi ise revize rakamlarla % 1,5 olmuştu.

Geçici verilere göre açıklanan GSYH % 2,5 olan beklentinin de üstünde gerçekleşti.



GSYH, 2.çeyrekte 1. çeyreğe göre ise % 0,6 artış beklentisine karşın % 1,0 artış kaydetti.