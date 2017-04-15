Japonya: Bu ay içinde Kuzey Kore harekete geçebilir!

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kisida, Kuzey Kore'nin nisan ayı içerisinde bazı aktif eylemler gerçekleştirebileceğini iddia etti.

Japonya: Bu ay içinde Kuzey Kore harekete geçebilir!
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:59

Japon haber ajansı NHK'ya göre Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kisida, "Kuzey Kore yeni tehdit düzeyine ulaştı ve nisan ayında aktif eylemlerde bulunması olasılığı var, zira bu ay Kuzey Kore farklı yıldönümleri kutluyor" şeklinde konuştu.
Bakan, Japonya hükümetinin durumun titiz analizine devam ettiğini ve farklı gelişmelere hazırlandığını kaydetti.

ABE, KUZEY KORE'DE SARİN GAZI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de iki gün önce Japonya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabileceğini, söz konusu sarin gazının başlıklarla füzelere takılmış olabileceğini iddia etti.

 
EtiketlerJaponya Dışişleri Bakanı Fumio KisidaŞinzo Abe
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