Japonlar Türk tavuğu yiyecek

Türkiye’de birçok ilde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Has Tavuk, Türkiye ile Japonya arasındaki ticari anlaşmanın ardından ilk olarak 500 tonluk tavuk eti ihracatını gerçekleştirdi.

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, firmanın Susurluk tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak Japon firması Sumitoma Corparation Türkiye Direktörü Soto Sunaga’ya Türk bayrağı hediye etti. Türk bayrağını öpüp alnına koyan Sunaga da Aydemir’e Japonya bayrağı verdi.

Daha sonra Japonya’ya gönderilmek üzere hazırlanan konteynerin önünde açıklama yapan Aydemir, Japon pazarının beyaz et sektöründe kaliteye çok önem verdiğini söyledi. Aydemir, “Hepimiz bu ülkede şu an hassas günler yaşıyoruz. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Bize düşen milli birlik ve beraberlik ruhu içinde ülkemizin ekonomik savaşını vermek. Bu anlamda yeni ufuklarda yeni yelkenlerle beraber güçlü dostlarımızla yeni hedeflere koşmak bizi mutlu ediyor, ayrıca gurur veriyor” diye konuştu.

Aydemir, Japonya pazarının önemini vurgulayarak, “Japonya pazarı gibi özelikle kalite, seçicilik anlamında ve dünyanın en büyük tavuk ithal eden pazarlarında yer almış olmak ve bu ihracatı ilk yapan firma olmak Has Tavuk olarak bize gurur veriyor. 2 yıl içinde 600 bin ton ithalat talepleri var biz de bunu karşılamaya çalışacağız. İlk etapta bu çerçevede 500 tonluk sevkiyat ile başlayıp hızlı bir şekilde bu hedefi tutturmaya çalışacağız. Türk hükümetinin Japon hükümetiyle yürüttüğü çalışmalar 2 ay önce sonuç buldu ve Türk hükümeti ile Japon hükümeti karşılıklı tavuk ve tarım ürünleri ithalatı üzerine anlaşma sağladılar. Bu anlaşmanın ardından ilk ihracatı bugün gerçekleştiriyoruz. Has Tavuk olarak 2017’de 26 ülkeye 45 milyon dolar ihracat yaptık. 2018’de ise Sumitoma ile bu rakamımız 100 milyon dolara, sonraki yıllarda çok büyük hedeflere ulaşacak. Dostlarımız, güçlü partnerlerimizin bizi o ufuklara götüreceği düşüncesindeyiz” dedi.