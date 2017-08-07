Japonlar erimeyen dondurmanın yolunu buldu

Japonya'da bir grup araştırmacı yaz aylarında pek çok kişiyi mağdur eden eriyen dondurmaya çözüm buldu. Ülkenin Kanazawa şehrindeki araştırma merkezinin çalışanlarının bu buluşunda şansın da hatırı sayılır bir yeri var.

Bir pastanede yaşadıkları tartışmadan yola çıkan ekip polifenolün süt kremasını anında katılaştırdığını fark etti.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Tomihisa Ota, "Polifenol sıvısı, su ve yağın ayrışmasına engel olan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden onu içeren bir kremanın şeklini bozması ve erimesi çok daha uzun zaman alır" dedi.

2'nci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile gezegenimizin sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya vatandaşlarının sorunlara getirdiği ilginç çözümler ile de ünlü bir ülke.