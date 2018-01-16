Japon turiste “zeytin rotası”

Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) Başkan Yardımcısı Jungo Kikima, Türkiye’ye getirdikleri turist sayısında son dönemde düşüş yaşandığını ancak kısa süre içinde yeniden 200 binli rakamlara ulaşabileceklerini belirterek, İzmir ve Ege kıyılarını da “zeytin rotası”na eklemek istediklerini söyledi.

JATA üyesi turizmcilerden oluşan heyet, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret etti, burada yönetim kurulu başkanı Ekrem Demirtaş ve seyahat acenteleri temsilcileriyle görüştü. Birliğin başkan yardımcısı Kikima, Japon turistlerin Türkiye’yi çok sevdiğini ve ziyaretlerin artırılması için çalıştıklarını aktardı.