Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Japon turiste “zeytin rotası”

Jungo Kikima, Türkiye’ye getirdikleri turist sayısında son dönemde düşüş yaşandığını ancak kısa süre içinde yeniden 200 binli rakamlara ulaşabileceklerini belirtti.

16 Ocak 2018 Salı 10:30
Japon turiste “zeytin rotası”

Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) Başkan Yardımcısı Jungo Kikima, Türkiye’ye getirdikleri turist sayısında son dönemde düşüş yaşandığını ancak kısa süre içinde yeniden 200 binli rakamlara ulaşabileceklerini belirterek, İzmir ve Ege kıyılarını da “zeytin rotası”na eklemek istediklerini söyledi.

JATA üyesi turizmcilerden oluşan heyet, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret etti, burada yönetim kurulu başkanı Ekrem Demirtaş ve seyahat acenteleri temsilcileriyle görüştü. Birliğin başkan yardımcısı Kikima, Japon turistlerin Türkiye’yi çok sevdiğini ve ziyaretlerin artırılması için çalıştıklarını aktardı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir çılgın proje daha! Bakan açıkladı...
    1. Bir çılgın proje daha! Bakan açıkladı...
    2. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    3. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    4. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    5. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    6. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    7. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    8. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    9. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    10. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    11. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    12. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    13. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    14. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    15. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    16. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    17. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    18. Amanoslar'daki teröristler oradan..
    19. Altın ne kadar oldu?
    20. Uşak'ta üç tavukla başladı üç bin..
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...