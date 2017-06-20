Japon devi iflas etti

Honda, Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Mazda, Mitsubishi, Mazda, Chrysler gibi pek çok otomotiv devi için hava yastığı üreten ve tedarik eden Japon devi Takata'nın iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

HAVA YASTIĞI HATASI SONLARINI GETİRDİ

Yastığın açılma mekanizmasına ait pompada amonyum nitrat kimyasalı kaynaklı yaşanan patlamalar nedeniyle, dünya genelinde 16 ve ABD içerisinde de 11 kişi hayatını kaybetmiş ve 180'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Hatalı hava yastıkları söz konusu firmaların 2013 yılından bu yana milyonlarca aracı geri çağırmasına yol açmıştı. Sadece ABD içerisinde 19 otomobil üreticisine ait 42 milyon aracın, tüm dünyada da 100 milyon hatalı hava yastığının geri çağırılması firmaları büyük zararlara uğratmıştı. Japon devi Takata da resmi soruşturma geçirmenin yanı sıra kurbanların ardı ardına açtığı davalarla yüzleşmek zorunda kalmıştı.

125 MİLYON DOLAR ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Şubat ayında mahkemece sağlanan anlaşmada 1 milyar dolar cezaya çarptırılan Takata, kurbanlara da 125 milyon dolar ödemeye mahkûm edildi. Gerekirse mal varlıklarını elden çıkarmayı kabul eden Takata'nın ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı için resmen iflas başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Dün itibarıyla çıkan söylentiler sonrası Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda yüzde 16.5 değer kaybeden Takata hisseleri günlük maksimum zarar limiti ile 404 yenden (3.6 dolar) kapandı.

AMERİKALILARA SATILACAK

Takata'nın iflas başvurusu sonrasında ise şirketi dava eden kurbanlar panikte. Takata ve ABD'deki operasyonlarının Haziran sonu itibarıyla iflas koruması istemesi ve tüm varlıklarını en büyük rakibi Key Safety Systems firmasına satması bekleniyor.

Japon üreticisinin varlıklarının ne kadara satılacağı resmi olarak açıklanmazken, kaynaklar ABD'de soruşturma sonrası çıkan 1 milyar dolarlık faturanın ödenmesi karşılığında işlemin gerçekleştirileceğinden emin. Öte yandan bu paranın önemli bir bölümü araçlarını geri çağıran üreticilere gidecek. Zira sadece Toyota, BMW, Mazda ve Subaru'nun alacakları 550 milyon dolardan fazla.

YAŞANAN KAZALAR

Key firmasının Takata'nın geçmişten doğan borçlarını yüklenmek istememesi, şirketi 'temiz' olarak almakta ısrarcı olması ve bunun mümkün olması ve yeterli kaynak bulunmaması nedeniyle kurbanların Takata'dan alacağı paranın oldukça azalması anlamına geliyor.

Kazalarda yüzlerine isabet eden şarapnel parçalarından dolayı ciddi sağlık sorunları yaşayan 25 kişinin davasına bakan avukat Kevin Dean, sinir hasarı nedeniyle bir daha asla gülemeyecek 26 yaşındaki bir müvekkilinin dahi olduğunu belirtti. Missouri barosu avukatı Kent Emison ise soluk borusu delinmiş ve nefes alma yetisinde sorunlar yaşayan mağdura dikkat çekti.

BORÇLARI ÖDEYEMİYOR

Benzeri birçok vakanın olduğunu belirtilen çok sayıda avukat Takata'nın sağlam bir firma olması durumunda ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalacağını ancak mevcut durum ve iflas başvurusu nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyor.

Key Safety eğer 1 milyar dolardan fazlasını ödemeyi kabul ederse mağdurlar daha fazla tazminat alabilecek. Daha önce de General Motors firmasına ait araçlarda kontak ateşleme aygıtındaki arıza sorunu ortaya çıkmış ve araçların uyarı vermeden sistemi kapatması nedeniyle 399 adet ölüm ve yaralanma vakası yaşanmıştı. Firma 600 milyon dolar karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Habertürk