Japon bilim insanları erimeyen dondurma üretti

2011 yılında Japonya’yı vuran tsunami sonrası bölgedeki nükleer santralde sızıntı gerçekleşmiş ve civardaki tarlalarda yetişen böğürtlenlerin şeklinde değişiklik yaşanmıştı. Şeklinin bozukluğundan dolayı alıcı bulamayan böğürtlenleri krema yapımında kullanmak isteyen bir aşçı böğürtlenlerin kremayı aşırı bir biçimde katılaştırdığını gördü. Bu şikayeti haber alan Kanazawa Üniversitesinden bir grup araştırmacı kremanın katılaşmasına polyphenol adlı bir maddenin sebep olduğunu tespit etti.

Böğürtlende bulunan maddenin su ve yağı bir arada tuttuğunu tespit eden araştırmacılar aynı maddeyi dondurmada da kullandı. Kullanım sonrası dondurmanın uzun süre oda sıcaklığına sahip ortamda bırakılmasına rağmen erimediği görüldü. Sadece Japonya’da satışa sunulan erimeyen dondurma tüm dünyaya açılmayı bekliyor.