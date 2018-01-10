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Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!

İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeniden yapılanma ve uyum sürecini devam ettiren Jandarma Genel Komutanlığı’nda yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:13
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!

Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor

Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı “kayık kep” denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak...

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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