Jandarmanın yeni gözlüğü 'Takbul' operasyonda kullanıldı

İzmir'de jandarma ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı istihbarat ekipleri, Kemalpaşa İlçesi’nde yaşayan bir annenin “17 yaşındaki oğlum uyuşturucu kullanıyor, bu bataktan kurtarın” diyerek yaptığı şikâyetin ardından harekete geçti.

Lise öğrencisi genci takibe olan ekipler, uyuşturucu aldığı ‘torbacı’lara tek tek ulaştı. Soruşturmada, özellikle gençlere ve eğlence merkezlerine uyuşturucu satan 15 kişinin isimleri belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, havadan ‘drone’ destekli ve eğitimli köpeklerle yapılan operasyonda, uyuşturucu satıcılarının zehirlediği 2’si 17 yaşında 22 genç de uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı.

BASKINLARDA KULLANILDI

37 kişi ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 42 ev, işyeri ve kahvehaneye yapılan baskınlarda, Jandarma Genel Komutanlığı ve ODTÜ’lü bilim insanlarının ortaklaşa geliştirdiği bilgisayarlı tarama sistemi ‘Takbul’ gözlük kullanıldı.