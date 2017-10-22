Jandarmanın hassas burunlarına zorlu eğitim

Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla özel eğitimli köpekler yetiştiriliyor.

"Hassas burun" köpeklerin eğitimlerinin yapıldığı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tek merkez olarak 2003'te faaliyetine başlayan JAKEM Komutanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Bölük Komutanlığında köpekler emekliliklerine kadar özel eğitimden geçiriliyor.

JAKEM, köpek unsurların jandarma timlerinin emniyet ve asayiş görevlerine yönelik kullanımda, uluslararası düzeyde bir eğitim merkezi olarak hizmet sunuyor.

Arama kurtarma, bomba ve mayın arama, cezaevi devriye, uyuşturucu madde arama, iz takip, keşif ve yangın tespit konularında özel eğitimden geçirilen köpekler, çeşitli operasyonlarda görev alıyor.

Merkezde, Çatalburun, Alman çoban köpeği, Belçika malinois, Labrador, Golden, Pointer olmak üzere altı farklı ırkta köpek üretilerek eğitiliyor. Köpekler doğumun ardından ilk 2 ay boyunca eğitimlerine anne ile devam ediyor, daha sonra "sosyalizasyon, grup ve branş" özelliğine yönelik eğitimlerden geçiriliyor.

9 yaşında emekli ediliyor

Köpek bir yaşına ulaştığında ise sorumlusu olacak personel ile buluşturulup 8 ila 20 hafta arasında değişen sürede branş eğitimine tabi tutuluyor ve birliklerine sevk ediliyor.

İhtiyaç duyulan çeşitli bölgelerde görev yapan köpekler 9 yaşına ulaştığında ise emekli ediliyor.

Bugüne kadar yetiştirdiği köpeklerin görevlerdeki başarısıyla önemini tescilleyen JAKEM'de, 2018 itibarıyla "kadavra arama köpeği" yetiştirilmesi için de hazırlık yapılıyor.

Ayrıca yerli ırk köpeklerin görev için yetiştirilmesi amacıyla yürütülen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, Kangal, Malaklı, tazı ve çoban köpeklerinin de merkezde eğitim programına alınması planlanıyor.