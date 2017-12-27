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Jandarmadan zehir tacirlerine darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 4 kilogram kokain ile 1 kilogram eroin ele geçirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından İstanbul'a getirilen kokainin, A.B. tarafından 'torbacılar'a dağıtılacağı ihbarını aldı. 

4 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, A.B.'yi takibe aldı. Jandarma geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de bir lokantaya operasyon düzenledi; A.B. gözaltına altına alındı. Lokantanın deposunda yapılan aramada 4 kilogram kokain ele geçirildi. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı gün Avcılar'da bir adrese de baskın yaptı. Operasyonda tepsi içinde 1 kilogram eroin ile afyon sakızı bulundu; Y.K. gözaltına alındı.  Her iki operasyonun şüphelisi de jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  1. İSTANBUL
  2. JANDARMA
  3. OPERASYON

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