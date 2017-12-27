Jandarmadan zehir tacirlerine darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından İstanbul'a getirilen kokainin, A.B. tarafından 'torbacılar'a dağıtılacağı ihbarını aldı.

4 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, A.B.'yi takibe aldı. Jandarma geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de bir lokantaya operasyon düzenledi; A.B. gözaltına altına alındı. Lokantanın deposunda yapılan aramada 4 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı gün Avcılar'da bir adrese de baskın yaptı. Operasyonda tepsi içinde 1 kilogram eroin ile afyon sakızı bulundu; Y.K. gözaltına alındı. Her iki operasyonun şüphelisi de jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.