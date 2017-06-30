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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gölyaka ilçesinde bir eve yaptıkları baskında 61 kök hint keneviri ele geçirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 16:06
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gölyaka İlçesi Çay Köyü’nde M.Ş isimli şahsın uyuşturucu imalatında kullanmak üzere kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarını aldılar. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin M.Ş’nin evine ve eklentilerine düzenlediği baskında boyları 1 ile 3 metre arasında olan 61 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Göz altına alınan şahıs ile ilgili olarak yasal işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:06
  1. Düzce
  2. Gölyaka
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