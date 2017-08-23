Jandarmadan trafiğe 'helikopterli' denetim

Bayram tatilinin 10 güne çıkmasının ardından denetimlerini bugünden sıklaştıran jandarma ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan belirliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaklaşan 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için karadan ve havadan denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda, bin 236 trafik aracı, 2 helikopter, 162 drone ve 10 bin 200 personelle göreve başladı.

Jandarma Havacılık Komutanlığından kalkan, Ankara-İstanbul karayolu üzerindeki uygulama noktasında trafik akışını takip eden helikopter ekibi, kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek, yerdeki ekiplere bildirdi. Helikopter, aynı zamanda yer ekiplerinden bildirilen araçları da havadan takip etti.

Jandarmanın sorumluluk sahasında 2016'daki Kurban Bayramı'nda 44 ölümlü, bin 158 yaralamalı, toplam bin 202 kazada, 49 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2 bin 610 vatandaşın ise yaralandığını belirten yetkililer, meydana gelen kazaların önemli bir kısmının hız ve kural ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi nedenlerden kaynaklandığını vurguladı.

Denetimlerin amacının sürücülerden kaynaklı hataların en aza indirilmesi olduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için alınan önemlerin devam edeceğini bildirdiler.

Yapılan denetimlerde sadece kural ihlali yapan sürücülerin değil, diğer sürücülerin de durdurulduğunu belirten jandarma yetkilileri, yüz yüze mülakat yöntemi ile sürücülere güvenli seyahat etmeleri ve kurallara uymaları yönünde tavsiye ve yönlendirmelerde bulunduklarını, özellikle her 2 saatte bir 10 dakika mola verilerek, dikkat ve konsantrasyon dağınıklığına karşı önlem alınması için bilgilendirme yaptıklarını kaydettiler.

Jandarma yetkilileri ayrıca şehirler arası yolcu otobüsleri ve şoförlerinin de detaylı şekilde denetlendiğini, takograf kayıtlarının incelenerek, emniyet kemeri kullanımı ve seyahat esnasında cep telefonu ile konuşulmaması konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade ettiler.