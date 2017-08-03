Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

Çanakkale’de ele geçirilen 1,5 tonluk uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma, olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişiyi yakaladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:39
Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz’da yaptığı operasyonda, Ezine ilçesinin Tavaklı mevkiinde denizden bot ile bölgeye getirilen 1482 kilo kubar, 46 kilo toz olmak üzere toplam 1528 kilo esrar, 1 adet bot ve 3 bot motoru ele geçirmişti. Operasyonun ardından bölgeden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Jandarma ekipleri, bölgedeki kamera ve plaka tanıma sistemlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 araç tespit edildi. Araç, Ezine ilçesinin Körüktaşı köyünde, içerisinde 2 şüpheli ile birlikte yakalandı. Şüpheliler H.N.K. ve V.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen bot ve motorların da izini süren jandarma ekipleri, botun İtalya’nın Lecce şehrinde İtalyan uyruklu C.C. tarafından 10 Mayıs 2017 tarihinde satın alındığını belirledi. C.C’nin 2015 yılında İtalyan polisi tarafından uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 91 kişi arasında adının geçtiği tespit edildi.

Ele geçirilen 1528 kilo uyuşturucunun PKK bölücü terör örgütüne finansal destek sağlamak için Arnavutluk’tan deniz yoluyla Türkiye’ye getirildiği üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri, aldıkları ifadeler ve incelenen kamera kayıtlarından organize uyuşturucu madde kaçakçılığı ile bağlantılı biri İtalyan 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden birinin evinde yüklü miktarda para ele geçirildi. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:39
  1. Türkiye
  2. PKK
  3. Arnavutluk
  4. İtalya
  5. Çanakkale
  6. Çan
  7. Ezine
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor
    1. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    2. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    3. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    4. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    5. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    6. Fatih Terim’in görevden alınması..
    7. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    8. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    9. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    10. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    11. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    12. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    13. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    14. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    15. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    18. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    19. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    20. Dinozorlar döneminden kalma canlı..
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’