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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarını dinlenme tesisinde yakaladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı aldığı istihbarat sonucu 2 tarihi eser kaçakçısını dinlenme tesisinde yakaladı. Jandarma’ya gelen istihbarata göre, 2 kişinin Ankara’da izinsiz kazı yaparak tarihi eser aradıkları ve buldukları tarihi eserleri de Bursa’ya getirip satacakları belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatan Bursa İl Jandarma Komutanlığı takibe aldıkları D.K. ve D.Ç. isimli şahısları Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir dinlenme tesisinde gözaltına aldı. Yakalanan D.K. ve D.Ç. isimli şahısların kullandıkları otomobilin içinde 2 adet üzerinde insan ve balık figürü bulunan eski işlemeli mezar stelini ve 7.5 santim eski eser olabileceği tahmin edilen yuvarlak bir taş ele geçirildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:32
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarını dinlenme tesisinde yakaladı

Cumhuriyet savcısı tarafından objelere el konulurken ifadesi alınan D.K. ve D.Ç. isimli şahıslar daha sonra serbest bırakıldı. (DK-Y)

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:32
  1. Bursa
  2. Ankara
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