Jandarma'dan 'sırtçı' operasyonu!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Sınır hattında temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ‘sırtçı’ olarak tabir edilen şüphelilerin sırtlarında çuvallarla taşımak suretiyle getirecekleri bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon için gerekli hazırlıklara başladı.

Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi kırsalında gece saatlerinde şüphelilerin sırtlarında çuvallarla geldiğinin görülmesi üzerine ‘Dur ihtarında bulunuldu. Bunun üzerine şüpheliler ihtara uymayarak, sırtlarındaki çuvalları atarak kaçmaya başladı. Amansız bir kovalamaca neticesinde şüpheliler yakalanarak etkisiz hale getirilirken, çuvalların içinde de 53 bin 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.