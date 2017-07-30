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Jandarmadan motosikletlilere sıkı denetim

Bursa’da Jandarma ekipleri çok sayıda motosikleti denetledi.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:02
Jandarmadan motosikletlilere sıkı denetim

Türkiye’de motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla suç işleyen şahıslar da motosiklete yöneldi. İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde motosiklet kullanımını denetlemeye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Bursa’da 17 ilçede 54 ayrı noktada gerçekleşen operasyon sonucunda 1427 şahıs ve 887 motosikletin sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, bir adet çalıntı motosiklet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yol uygulamalarında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 76 motosiklet sürücüsüne ceza uygulanırken, 31 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:02
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. İçişleri Bakanlığı
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