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Jandarmadan ilkokul öğrencilerine sürpriz

Jandarma personeli, sömestir tatili öncesinde karne alan öğrencilere çifte mutluluk yaşattı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:53
Jandarmadan ilkokul öğrencilerine sürpriz

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Sorgun Mahallesi'ndeki ilkokulun sınıflarının bakım ve onarımını bir gecede yapan jandarma personeli, sömestir tatili öncesinde karne alan öğrencilere çifte mutluluk yaşattı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Keles Kaymakamı Serhat Karabektaş, (solda) İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin (sağ3), öğrencilerle beraber fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:53
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