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Jandarmadan hırsızlık şebekelerine darbe 7 gözaltı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayını aydınlatan jandarma ekipleri, şüpheli 8 kişiden 7’sini gözaltına aldı

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:10
Jandarmadan hırsızlık şebekelerine darbe 7 gözaltı

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve JSAT timlerinde yapılan araştırmalar sonucunda son günlerde Söke ilçesinin farklı noktalarında meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bağarası Burunköy Mahallesinde Fatma Çiftçi’ye 1 adet cep telefonu ile 1 adet bilgisayar monitörünün çalınması olayında hırsızlık için eve giren şahıslardan birinin M.C.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, suçunu itiraf ederek olay günü yanında H.K., B.A. ve K.Ö’nün olduğunu belirtti. Yapılan araştırmada H.K. ve B.A’da yakalandı. İki ayrı hırsızlık olayından daha aranan B.A., Söke Kapalı Cezaevine kapatıldı. Firari K.Ö’nün yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

6 ÇUVAL ZEYTİN ÇALDILAR

Bağarası Mahallesinde ikamet eden Bahattin Akipek’e ait Sarpdere mevkiindeki zeytin bahçesinden 6 çuval zeytinin çalınması olayın da M.C.K., E.A. ve İ.B. tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmasının ardından şüpheliler yakalanarak ifadelerine başvuruldu. M.C.K. ve E.A. hırsızlığı İ.B. ile beraber işlediklerini itiraf etti. Şüpheliler alınan parmak izlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yine Bağarası Mahallesinde ikamet eden Hacı Karateke’nin ev ve eklentilerinden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral makinesi, 1 adet matkap, 1 adet içerisinde alet ve edavat bulunan malzeme çantasının çalınması olayını araştıran jandarma ekipleri, olayın failinin E.A. olduğunu belirledi. Suçunu itiraf eden E.A., çaldığı malzemelerin Bağarası Mahallesinde ikamet eden M.B. isimli şahsın evinde olduğunu söyledi. M.B’ye ait evde yapılan kontrolde Hacı Karateke’nin evinden çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:10
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