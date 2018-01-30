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Jandarmadan "Bayrak Şiiri" paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya  hesaplarından, şair Arif Nihat Asya'nın "Bayrak Şiiri"nin okunduğu video klip  paylaşıldı.

30 Ocak 2018 Salı 17:12
Jandarmadan "Bayrak Şiiri" paylaşımı

Klipte, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlardan  fotoğraflara da yer verildi. Videonun müzik ve seslendirmesi, Jandarma Genel  Komutanlığı bandosu tarafından yapıldı.

"Bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için canlarını veren aziz  şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." notuyla yapılan paylaşım, çok sayıda kişi  tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 17:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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