Jandarmadan bayrak şiiri.. "Mezarını kazacağım"

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, şair Arif Nihat Asya'nın "Bayrak Şiiri"nin okunduğu video klip paylaşıldı.

Klipte, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlardan fotoğraflara da yer verildi. Videonun müzik ve seslendirmesi, Jandarma Genel Komutanlığı bandosu tarafından yapıldı.

"Bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için canlarını veren aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." notuyla yapılan paylaşım, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.