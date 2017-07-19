Jandarmada bir ilk

Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnameyi onaylamasının ardından tayin ve terfiler tamamlanmış olacak.

Kararnamede general, albay ve diğer rütbelerdeki subayların terfileri yer alıyor. Kararnameyle birlikte bazı illerin alay komutanlarının değişmesi ve jandarma teşkilatın bazı birimlerinde yeni düzenlemelerin yapılması da bekleniyor. Bu düzenlemeler arasında doğuda ve batıda yer alan bazı büyük şehirlerin alay komutanlıklarının 'Albay' seviyesinden 'Tuğgeneral' seviyesine çıkarılması da var. Bu kararnameyle 200'e yakın arasından general rütbesine yükseltilecekler ve generallerden de bir üst rütbeye terfi ettirilecek olanlar belirlenecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki bazı albayların ve bazı illerin alay komutanlarının generalliğe yükseltileceği değerlendiriliyor. Jandarma subaylarının terfileri daha önce diğer askeri birliklerde olduğu gibi Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da karara bağlanıyordu. 27 Temmuz 2016'da yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, jandarma generallerinin tayin ve terfilerinin de üçlü kararname ile yapılması düzenlenmişti. Kararnamenin Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından hemen yayımlanması beklendiği gibi, YAŞ kararlarıyla birlikte açıklanacağına dair de yorumlar var.