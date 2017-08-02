Jandarma uyuşturucu tacirlerine göç açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre Jandarma ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde bir şahsın evinde yapılan arama sonrasında beş adet Hint keneviri, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, bir adet pala, bir adet kılıç, bir adet kelebek bıçak, 9 adet tabanca mermisi, 5 gram kenevir tohumu, üç adet uyuşturucu içmekte kullanılan malzeme ele geçirildi. Evinde arama yapılan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.