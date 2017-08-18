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Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı yanında korkutan yangın

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının yan tarafında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:10
Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı yanında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, tabur komutanlığının yan tarafında bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tabur komutanlığına doğru ilerledi. Alevlerin büyümesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın dolayısıyla atış poligonun etrafında yer alan plastik malzemeler ve bazı ağaçlar zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:10
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