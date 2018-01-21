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Jandarma o şiiri paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter sayfasından, Afrin operasyonu için, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirini paylaştı...

21 Ocak 2018 Pazar 14:07
Jandarma o şiiri paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter sayfasından, Afrin operasyonu için, "Zeytin Dalı Harekatı'nda kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" derken, Yahya Kemal Beyatlı'dan da bir şiir paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Beyatlı'nın Büyük Taaruz'dan önce Türk askerine moral olması için yazdığı şiirden alıntı yapıldı.

Jandarma tarafından paylaşılan gönderi şu şekilde:

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yâ Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın

Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın

Zeytin Dalı Harekatı'nda kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz"

İşte yapılan o paylaşım:

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:07
  1. Jandarma Genel Komutanlığı
  2. şiir
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