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Jandarma kurşun yağmuruna tutulmuş ceset buldu

Gaziantep’te jandarma ekipleri karayolunun emniyet şeridinde park halinde bulunan aracın yanında kurşun yağmuruna tutulmuş bir erkek cesedi buldu.

01 Ağustos 2017 Salı 15:27
Jandarma kurşun yağmuruna tutulmuş ceset buldu

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip-Gaziantep karayolu Bilek Mahallesi çıkışında emniyet şeridinde park halinde bulunan ve sinyal lambaları yanan 27 TD 872 plakalı aracı fark etti. Aracı kontrol etmek isteyen ekipler içeride kimseyi bulunmazken, aracın arka tarafında yerde kanlar içerisinde yatan erkek bir şahıs gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu 38 yaşındaki Mustafa Altınbaş’ın öldüğü belirlenirken, yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi Cesedin kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda mermi ve saçma yarası olduğu tespit edildi. Altınbaş’ın cenazesi, defin ve otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Sigara izmaritleri bulundu

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki araçta yaptığı inceleme 6 adet sigara izmariti tespit ettiği ve araçtan çok sayıda kişiye ait parmak izi çıktığı öğrenildi. Olay yerinde 2 adet lastik izini belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tespit ve inceleme için çalışma başlattı.

Failleri araştırılıyor

Tespit edilen kamera görüntülerini izleyen ekipler, fail ya da faillerin kimliklerini belirleyebilmek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Ölü bulunan Mustafa Altınbaş’ın olay yerindeki aracını ise yaklaşık 1 ay önce bir oto galeriden satın aldığı ve henüz borcunu ödemediği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:27
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Gaziantep
  3. Nizip
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