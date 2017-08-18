Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök Hint keneviri ele geçirdi
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde jandarma 3 ayrı adrese yaptığı baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 574 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.18 Ağustos 2017 Cuma 19:35
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre operasyon, Başmakçı ilçesi Küllüce köyünde gerçekleştirildi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler köyde 3 ayrı adrese baskın yaptı. Baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 574 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.