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Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök Hint keneviri ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde jandarma 3 ayrı adrese yaptığı baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 574 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:35
Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök Hint keneviri ele geçirdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre operasyon, Başmakçı ilçesi Küllüce köyünde gerçekleştirildi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler köyde 3 ayrı adrese baskın yaptı. Baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 574 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:35
  1. Afyon
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